GABRIELLE GIRAUD – THEATRE MOLIERE Bordeaux

GABRIELLE GIRAUD Début : 2026-03-05 à 20:00. Tarif : – euros.

BONNE NOUVELLE PRODUCTIONS présente :GABRIELLE GIRAUD“Gabrielle au naturel” Gabrielle Giraud est une artiste aux talents multiples. Elle se met en scène au travers de personnages mythiques dont elle a le secret.Elle puise son inspiration dans l’environnement qui l’a vue naître : La Méditerranée. Elle vous embarquera dans son univers solaire, drôle et généreux.Une chose est sûre, vous ne risquez pas de vous endormir sur votre fauteuil.

THEATRE MOLIERE 33 RUE DU TEMPLE 33000 Bordeaux 33