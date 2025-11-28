Gabrielle Rachel Quartet – 2 concerts Le Baiser Salé Paris

Gabrielle Rachel Quartet – 2 concerts Le Baiser Salé Paris vendredi 28 novembre 2025.

Le trombone, aussi riche d’expressivité dramatique que d’énergie, est souvent considéré comme l’instrument le plus proche de la voix. C’est donc tour à tour que Gabrielle Rachel le fait murmurer sourdement, chanter les passions humaines et les bruits de la nature, entonner une clameur de joie, éclater en horribles cris, ou sonner un hymne à l’amour.

Accompagnée de musiciens de haut vol, Gabrielle Rachel vous invite à un voyage musical unique à travers ses compositions et poèmes originaux. Son jazz, au carrefour de multiples influences, se fait tour à tour intime, puissant, poétique, et toujours profondément humain. Une musique qui parle à chacun·e, et touche toutes les âmes.

Le vendredi 28 novembre 2025

de 19h30 à 21h00

de 21h30 à 23h00

payant Tarif Web : 25 EUR

Tarif Adhérents Paris Jazz Club : 20 EUR

Tarif sur place : 30 EUR

Tarif réduit (Demandeurs d’emploi, – 26 ans, étudiants de conservatoire ou écoles de musique) : 10 EUR Public adultes.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

