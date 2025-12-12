Gabrielle Rachel Quartet en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

C’est donc tour à tour que Gabrielle Rachel les fait murmurer sourdement, chanter les passions humaines et les bruits de la nature, entonner une clameur de joie, éclater en horribles cris, ou sonner un hymne à l’amour. Accompagnée de musiciens de haut vol, Gabrielle Rachel vous propose ses compositions et poèmes originaux, un jazz sensible au carrefour de toutes ses influences musicales qui parle à chacun-e comme à tous.

Gabrielle Rachel : trombone, voix

Clément Simon : piano

Thomas Posner : contrebasse

Jésus Vega : batterie

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Jazz, compositions & poèmes — Le trombone, aussi riche d’expressivité dramatique que d’énergie, est souvent considéré comme l’instrument le plus proche de la voix.

Le mercredi 28 janvier 2026

de 21h30 à 22h30

Le mercredi 28 janvier 2026

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : 17 à 22 euros

Tarif sur place : 20 à 25 euros.

Public jeunes et adultes.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/