Gabule le lutin farceur Rue de la Grande Abbaye Fréhel

Gabule le lutin farceur

Rue de la Grande Abbaye Médiathèque Fréhel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-02

fin : 2025-12-24

Date(s) :

2025-12-02

Partez à la recherche du lutin farceur de la médiahèque !

Un drôle de pensionnaire a élu domicile à la médiathèque… et il aime beaucoup faire des blagues ! Chaque jour, essayez de retrouver Gabule et la bêtise qu’il a bien pu inventer.

Du 2 au 24 décembre, aux horaires d’ouverture

Jeunesse entrée libre .

Rue de la Grande Abbaye Médiathèque Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 51 12

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Gabule le lutin farceur Fréhel a été mis à jour le 2025-11-03 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme