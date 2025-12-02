Gabule le lutin farceur Rue de la Grande Abbaye Fréhel
Rue de la Grande Abbaye Médiathèque Fréhel Côtes-d’Armor
Partez à la recherche du lutin farceur de la médiahèque !
Un drôle de pensionnaire a élu domicile à la médiathèque… et il aime beaucoup faire des blagues ! Chaque jour, essayez de retrouver Gabule et la bêtise qu’il a bien pu inventer.
Du 2 au 24 décembre, aux horaires d’ouverture
Jeunesse entrée libre .
Rue de la Grande Abbaye Médiathèque Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 51 12
