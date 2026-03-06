Gacolor Charleville-Mézières

Gacolor

Place Ducale Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : 16 EUR

Prévente kit full color (lunettes, battle et color time)

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-05

2026-04-05

Point d’orgue du Printemps des étudiants, la Gacolor viendra conclure l’événement dans une ambiance résolument festive. Avant le départ de la course fixé à 16 h, la place Ducale accueillera les participants pour un temps de rassemblement convivial et un échauffement dans la bonne humeur. Ouverte à tous et placée sous le signe du partage plutôt que de la performance, la Gacolor se veut avant tout un moment collectif. Des zones de splash viendront ponctuer la course pour un final spectaculaire et joyeux place Ducale.Inscriptions

Place Ducale Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 32 40 00

The highlight of the Printemps des étudiants, the Gacolor, will conclude the event in a decidedly festive atmosphere. Before the start of the race at 4 p.m., participants will gather in Place Ducale for a convivial warm-up. Open to all, the Gacolor is more about sharing than performance. Splash zones will punctuate the race for a spectacular and joyful finale at Place Ducale.Registration

