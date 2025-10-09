STEPHAN EICHER – L’OLYMPIA Paris

STEPHAN EICHER Début : 2026-02-21 à 20:00. Tarif : – euros.

OLYMPIA PRÉSENTE : STEPHAN EICHERNé à la fin de l’été 1960, Stephan Eicher est un artiste suisse connu comme chanteur etcompositeur. Se définissant comme profondément et culturellement européen, il chante notamment en allemand, suisse-allemand, italien et anglais.Cependant, ce sont ses chansons en français qui lui apportent ses plus grands succès.Après des débuts underground dans les années 1980, avec son premier groupe GRAUZONE, suivi par des performances déjà en solo, marqués par des compositions électroniques minimalistes, il se fait remarquer en France grâce à l’album Les Chansons Bleues en 1983. Sa rencontre avec le romancier Philippe Djian constitue un tournantdécisif dans sa carrière : Djian écrit les textes français de plusieurs de ses albums, donnant naissance à des titres emblématiques tels que Déjeuner en paix, Pas d’ami comme toi , Rivière et Des hauts, des bas. Le 28 octobre 2023, Stephan Eicher sort l’album Ode, accompagné d’une tournée de 130 concerts. Stephan Eicher sera à l’Olympia pour 3 dates exceptionnelles les 19, 20 et 21 février 2026.

L’OLYMPIA 28, BVD DES CAPUCINES 75009 Paris 75