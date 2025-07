Gadjé Mundi, Balkan music Oudon

Oudon

2025-09-05 19:00:00

2025-09-05 22:00:00

2025-09-05

Le Gramophone accueille Gadjé Mundi pour une soirée chaleureuse et festive !

Composé de deux musiciens expérimentés, amoureux des musiques balkaniques (tziganes, klezmer), le duo Gadjé Mundi distille avec fougue et générosité l’âme de ces folklores, en invitant le public à partager ce voyage festif. Avec un répertoire mêlant chants traditionnels envoûtants, mélodies tziganes exaltantes et rythmes effrénés, Gadjé Mundi célèbre la vie, l’amour et la liberté.

Horaires Guinguette

Du mercredi au dimanche de 14h00 à 23h00.

Buvette, restauration en terrasse et jeux mis à disposition .

Oudon 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 60 42 71 89

English :

Le Gramophone welcomes Gadjé Mundi for a warm and festive evening!

German :

Das Gramophone empfängt Gadjé Mundi für einen warmen und festlichen Abend!

Italiano :

Il Gramophone accoglie Gadjé Mundi per una serata calda e festosa!

Espanol :

El Gramófono da la bienvenida a Gadjé Mundi en una velada cálida y festiva

