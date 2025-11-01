GADOUE Festival des Rêveurs Eveillés – Maison de quartier Rougemont Sevran

GADOUE 3 et 4 février 2026 Festival des Rêveurs Eveillés – Maison de quartier Rougemont Seine-Saint-Denis

Début : 2026-02-03T10:00:00 – 2026-02-03T17:00:00

Fin : 2026-02-04T15:00:00 – 2026-02-04T15:30:00

Le public s’installe tout autour d’une piste recouverte de boue blanche.

Au centre de cette piste, un jongleur en complet veston cumule les difficultés : ne pas se salir, ne pas glisser, ne pas faire tomber sa balle, tout en tentant des figures de plus en plus complexes.

Ça colle, ça glisse, ça tache…

GADOUE, c’est le plaisir de la patouille, le frisson du défendu, la joie du pas correct.

Festival des Rêveurs Eveillés – Maison de quartier Rougemont 8 rue Pierre-Brossolette 93270 SEVRAN Sevran 93270 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact@cielejardindesdelices.com »}]

Nathan Israël & Luna Rousseau – Le Jardin des délices Cirque Jeune-public

Christophe Raynaud de Lage