Gadoue Le Jardin des Délices Théâtres romains de Lyon Le grand théâtre Lyon 5e Arrondissement
Gadoue Le Jardin des Délices Théâtres romains de Lyon Le grand théâtre Lyon 5e Arrondissement dimanche 14 juin 2026.
Gadoue Le Jardin des Délices
Théâtres romains de Lyon Le grand théâtre 6 rue de l’Antiquaille Lyon 5e Arrondissement Rhône
Tarif : 11 – 11 – 16 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
D’un côté, une harpe et sa harpiste. De l’autre, une piste recouverte d’argile blanche avec en son centre un jongleur vêtu d’un élégant costume et sa balle.
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Théâtres romains de Lyon Le grand théâtre 6 rue de l’Antiquaille Lyon 5e Arrondissement 69005 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 72 32 00 00 contact@nuitsdefourviere.fr
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English : Gadoue Le Jardin des Délices
On one side, a harp and its harpist. On the other, a stage covered in white clay, with a juggler dressed in an elegant costume and his ball at its centre.
L’événement Gadoue Le Jardin des Délices Lyon 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-13 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme