Gadoue Le Jardin des Délices Théâtres romains de Lyon Le grand théâtre Lyon 5e Arrondissement

Gadoue Le Jardin des Délices

Théâtres romains de Lyon Le grand théâtre 6 rue de l’Antiquaille Lyon 5e Arrondissement Rhône

Tarif : 11 – 11 – 16 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

D’un côté, une harpe et sa harpiste. De l’autre, une piste recouverte d’argile blanche avec en son centre un jongleur vêtu d’un élégant costume et sa balle.

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Théâtres romains de Lyon Le grand théâtre 6 rue de l’Antiquaille Lyon 5e Arrondissement 69005 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 72 32 00 00 contact@nuitsdefourviere.fr

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English : Gadoue Le Jardin des Délices

On one side, a harp and its harpist. On the other, a stage covered in white clay, with a juggler dressed in an elegant costume and his ball at its centre.

L’événement Gadoue Le Jardin des Délices Lyon 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-13 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme