GADOUE Théâtre de l’Agora, scène nationale de l’Essonne Évry-Courcouronnes

GADOUE 9 – 12 mars 2026 Théâtre de l'Agora, scène nationale de l'Essonne

Le public s’installe tout autour d’une piste recouverte de boue blanche.

Au centre de cette piste, un jongleur en complet veston cumule les difficultés : ne pas se salir, ne pas glisser, ne pas faire tomber sa balle, tout en tentant des figures de plus en plus complexes.

Ça colle, ça glisse, ça tache…

GADOUE, c’est le plaisir de la patouille, le frisson du défendu, la joie du pas correct.

Théâtre de l'Agora, scène nationale de l'Essonne Allée de l'Agora, 91000 Évry Évry-Courcouronnes 91000 Évry Essonne Île-de-France

Nathan Israël & Luna Rousseau Cirque Jeune-public

Christophe Raynaud de Lage