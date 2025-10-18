GAEC de La Vache Noire Automne à la ferme Le Châtaignier Saint-Mexant
GAEC de La Vache Noire Automne à la ferme Le Châtaignier Saint-Mexant samedi 18 octobre 2025.
GAEC de La Vache Noire Automne à la ferme
Le Châtaignier 58 Route du Maumont Saint-Mexant Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18
fin : 2025-11-02
Date(s) :
2025-10-18
Visite guidée de la ferme sur les ateliers Bovins et Porcins. Découverte sur nos élevages de la reproduction à la commercialisation.
Réservations obligatoires Visite gratuite. .
Le Châtaignier 58 Route du Maumont Saint-Mexant 19330 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 23 19 58
English : GAEC de La Vache Noire Automne à la ferme
German : GAEC de La Vache Noire Automne à la ferme
Italiano :
Espanol : GAEC de La Vache Noire Automne à la ferme
L’événement GAEC de La Vache Noire Automne à la ferme Saint-Mexant a été mis à jour le 2025-10-09 par Chambre d’Agriculture de la Corrèze