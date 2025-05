Gaël Faye et Samuel Kamanzi à Grasse pour le festival Culturissimo – Théâtre de Grasse Grasse, 24 mai 2025, Grasse.

Gaël Faye et Samuel Kamanzi à Grasse pour le festival Culturissimo Théâtre de Grasse Grasse Samedi 24 mai, 19h00 Entrée gratuite sur réservation obligatoire

À l’occasion du festival Culturissimo, organisé par les espaces culturels E.Leclerc, Gaël Faye et Samuel Kamanzi seront présents pour un spectacle musical gratuit à Grasse.

Accompagné du musicien **Samuel Kamanzi**, l’artiste franco-rwandais aux multiples talents présentera la fresque romanesque qu’est _Jacaranda_ (Grasset), dans laquelle il retrace le souvenir d’un Rwanda encore hanté par le génocide qu’il a connu.

Cet événement gratuit aura lieu le **samedi 24 mai à 19h au Théâtre de Grasse.**

Pour sa 12e édition, Culturissimo propose près de 100 événements organisés dans toute la France : lectures, concerts, lectures musicales, ciné-concerts…, avec des artistes tels que Denis Podalydès, Guillaume de Tonquédec, Mélissa Da Costa, David Foenkinos, Bruno Putzulu, Camille et Julie Berthollet, Stéphane Freiss, et bien d’autres.

Ce festival, entièrement gratuit, est né de la volonté des Espaces Culturels E.Leclerc de rendre la culture accessible à toutes et à tous, sur l’ensemble du territoire français.

Les invitations, obligatoires, sont à retirer en magasin ou au théâtre de Grasse.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-05-24T19:00:00.000+02:00

Fin : 2025-05-24T20:30:00.000+02:00

Théâtre de Grasse 2 Av. Maximin Isnard Grasse 06130 Alpes-Maritimes