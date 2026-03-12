Gaël Faye + Pat Kalla & le Super Mojo Théâtres romains de Lyon Le grand théâtre Lyon 5e Arrondissement

Gaël Faye + Pat Kalla & le Super Mojo

Théâtres romains de Lyon Le grand théâtre 6 rue de l’Antiquaille Lyon 5e Arrondissement Rhône

Tarif : 58 – 58 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 21:30:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Plume et voix d’une génération aux yeux grands ouverts, Gaël Faye revient à la scène avec son rap poétique et la promesse de nouveaux morceaux.

.

Théâtres romains de Lyon Le grand théâtre 6 rue de l’Antiquaille Lyon 5e Arrondissement 69005 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 72 32 00 00 contact@nuitsdefourviere.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Gaël Faye + Pat Kalla & le Super Mojo

The pen and voice of a wide-eyed generation, Gaël Faye returns to the stage with his poetic rap and the promise of new tracks.

L’événement Gaël Faye + Pat Kalla & le Super Mojo Lyon 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-12 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme