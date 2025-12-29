GAEL HORELLOU – LYSERGIC SOUND La Gare Paris
GAEL HORELLOU – LYSERGIC SOUND La Gare Paris vendredi 23 janvier 2026.
jazz’n’bass
Soirée à la Gare.
Le samedi 24 janvier 2026
de 21h00 à 00h00
Le vendredi 23 janvier 2026
de 21h00 à 00h00
gratuit sous condition Tout public.
La Gare 1 Avenue Corentin Cariou 75019 Tous les soirs des concerts à participation libre de jazz pas chiant qui donne la banane.
Les meilleurs musiciens français et internationaux, et tu donnes ce que tu veux, ce que tu peux.
Dans une gare de la Petite ceinture, avec 2000m2 de jardin et terrasses en plein Paris. Allez hop.Paris
