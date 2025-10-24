Gaël Horellou La Caverne Jazz Marseille 10e Arrondissement

Gaël Horellou La Caverne Jazz Marseille 10e Arrondissement vendredi 24 octobre 2025.

Gaël Horellou

Vendredi 24 octobre 2025 à partir de 21h. La Caverne Jazz 20 Bd Fifi-Turin Marseille 10e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2025-10-24 21:00:00

La Caverne, c’est une accumulation de choses mais surtout d’histoires avec de vrais gens.

A la Caverne, on agrège ici l’ancien et le moderne, la curiosité et l’authentique, le moche et le beau, en tous les cas, ce lieu nous parle.





Le saxophoniste Gaël Horellou vient y jouer.





Sax alto, soprano, baryton, composition, arrangement, musique électronique, enseignement. Il a etudié pendant 15 ans avec Barry Harris et travaille aujourd’hui avec sa propre méthode pour la pratique de l’improvisation de jazz. .

La Caverne Jazz 20 Bd Fifi-Turin Marseille 10e Arrondissement 13010 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

La Caverne is an accumulation of things, but above all of stories with real people.

German :

Die Höhle ist eine Ansammlung von Dingen, aber vor allem von Geschichten mit echten Menschen.

Italiano :

La Caverne è una raccolta di cose, ma soprattutto di storie di persone reali.

Espanol :

La Caverne es una colección de cosas, pero sobre todo es una colección de historias sobre personas reales.

