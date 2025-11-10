GAËL PILOTE DE L’ILLUSION – LE DOME MARSEILLE Marseille

GAËL PILOTE DE L’ILLUSION Début : 2025-11-10 à 20:00. Tarif : – euros.

Nous avons le regret de vous informer de l’annulation de la tournée du spectacle « Mirage » de « Gaël pilote de l’illusion » prévue le Lundi 10 Novembre 2025 à 20h00 au Dôme de Marseille.Pour les modalités de remboursement, merci de vous rapprocher du point de vente auprès duquel vos places ont été achetées pour obtenir le remboursement de vos billets.Merci de votre compréhension. – La Production -________________________________________« Embarquez pour un vol magique ! »De`s son plus jeune a^ge, Gae¨l, a toujours eu deux rêves dans sa vie, celui de devenir un jour magicien pour faire re^ver petits et grands mais aussi celui d’e^tre un jour pilote d’avion de chasse et plus particulie`rement de la ce´le`bre Patrouille de France.A` travers ce spectacle ine´dit, il imagine lier ses deux re^ves, pour ne faire qu’un : devenir le temps d’un spectacle un magicien devenu pilote et voler a` vue du public, puis faire apparai^tre un ve´ritable avion de la Patrouille de France comme pour illustrer la phrase d’Antoine de Saint Exupe´ry :« Fais de ta vie un re^ve et de ton re^ve une re´alite´ »Sur une idée originale de : Gaël BrinetMise en scène : Julien Alluguette

LE DOME MARSEILLE 48, avenue Saint Just 13004 Marseille 13