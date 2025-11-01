Gaëlito Full Band / JASS CLUB PARIS JASS CLUB Paris
19h30
w/ Rubis Ramadan & Golsa Rahimzamani
Sur scène, les voix de Rubis Ramadan et Golsa Rahimzamani s’entremêlent dans une musique qui libère les corps.
Rubis Ramadan / voix, FX
Golsa Rahimzamani / voix
Sim Tramber / modulaire
Gaël Petrina / basse
21h30
w/ Magic Malik, Alexandre Herer & Sotirios Stolis
Gaël s’entoure de trois musiciens d’exception pour un concert entre free jazz, jungle et drum’n’bass !
Magic Malik / flûte
Alexandre Herer / Rhodes
Gaël Petrina / basse
Sotirios Stolis / batterie
22h30
Jam session Electro/Jazz animée par Gaëlito Full Band !
Titouan Vandenborght / modulaire
Sim Tramber / modulaire
Magic Malik / flûte
Alexandre Herer / Rhodes
Gaël Petrina / basse
Sotirios Stolis / batterie
Point de rencontre essentiel entre artistes émergents et confirmés, la jam session est un moment de partage où naissent les groupes de demain. Une émulsion artistique à vivre dans la salle ou sur scène !
// Piano à queue & batterie sur place
Ouverture des portes 22h30
PRÉVENTES LIMITÉES !
& VENTE SUR PLACE
Musicien·nes — Entrée libre
Infos & privatisation :
Le bassiste Gael Petrina mélange ambient, free jazz et musique électronique. Il présente une expérience visuelle et sonore sur mesure pour cette soirée électro au JASS CLUB !
payant Tarif Jam session : 5 EUR
Tarif réduit dès : 12 EUR
Tarif plein dès : 15 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-11-01T20:00:00+01:00
fin : 2025-11-02T03:00:00+01:00
Date(s) : 2025-11-01T19:00:00+02:00_2025-11-01T02:00:00+02:00
