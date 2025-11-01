Gaëlito Full Band / JASS CLUB PARIS JASS CLUB Paris

19h30

w/ Rubis Ramadan & Golsa Rahimzamani

Sur scène, les voix de Rubis Ramadan et Golsa Rahimzamani s’entremêlent dans une musique qui libère les corps.

Rubis Ramadan / voix, FX

Golsa Rahimzamani / voix

Sim Tramber / modulaire

Gaël Petrina / basse

21h30

w/ Magic Malik, Alexandre Herer & Sotirios Stolis

Gaël s’entoure de trois musiciens d’exception pour un concert entre free jazz, jungle et drum’n’bass !

Magic Malik / flûte

Alexandre Herer / Rhodes

Gaël Petrina / basse

Sotirios Stolis / batterie

22h30

Jam session Electro/Jazz animée par Gaëlito Full Band !

Titouan Vandenborght / modulaire

Sim Tramber / modulaire

Magic Malik / flûte

Alexandre Herer / Rhodes

Gaël Petrina / basse

Sotirios Stolis / batterie

Point de rencontre essentiel entre artistes émergents et confirmés, la jam session est un moment de partage où naissent les groupes de demain. Une émulsion artistique à vivre dans la salle ou sur scène !

// Piano à queue & batterie sur place

Ouverture des portes 22h30

PRÉVENTES LIMITÉES !

& VENTE SUR PLACE

Musicien·nes — Entrée libre

Infos & privatisation :

JASS CLUB PARIS

141 Rue de Tolbiac 75013

www.jassclub.paris

contact@jassclub.paris

09 54 56 79 01

Le bassiste Gael Petrina mélange ambient, free jazz et musique électronique. Il présente une expérience visuelle et sonore sur mesure pour cette soirée électro au JASS CLUB !

Le samedi 01 novembre 2025

de 19h00 à 02h00

payant Tarif Jam session : 5 EUR

Tarif réduit dès : 12 EUR

Tarif plein dès : 15 EUR Tout public.

JASS CLUB 141 Rue de Tolbiac 75013 Au 141 rue de Tolbiac, l’histoire continue : ancien cinéma kung-fu, squat artistique puis club de jazz avec le Barbizon, le lieu renaît aujourd’hui sous le nom de JASS CLUB PARIS

Une salle habitée par les sons et les couleurs, où l’on vient écouter, voir, partager. Un lieu proche des artistes, ouvert à toutes les curiosités

Concerts à 19h30 & 21h30

Jam sessions à partir de 22h30

Du mercredi au dimanche de 19h à 2h

Info & privatisation

www.jassclub.paris

contact@jassclub.parisParis

