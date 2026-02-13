Gaetan Husson Charbon | Comédie des Volcans Comédie des Volcans Clermont-Ferrand

Gaetan Husson Charbon | Comédie des Volcans

Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : 2026-03-27 20:30:00

fin : 2026-03-27 21:50:00

2026-03-27

Venez rire avec Gaétan Husson le vendredi 27 mars à 20h30 à la Comédie des Volcans

Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand 63100 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 74 07 51 hello@xn--comdiedesvolcans-dqb.fr

English :

Come and laugh with Gaétan Husson on Friday, March 27 at 8:30 p.m. at the Comédie des Volcans

