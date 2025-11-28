GAETAN HUSSON – Le Point Virgule Paris

GAETAN HUSSON Début : 2026-01-04 à 17:15. Tarif : – euros.

« Artiste du trempoint régulier, Gaetan Husson se décide enfin après 4 ans de standup à vous délivrer son spectacle !!! Harcelé dès ses plus jeunes années à l’école, il apprend à développer un sens de la répartie.Quoi de mieux que l’humour comme arme de défense contre les moqueries du à son handicap !!! Gaetan se moque de tout le monde et de tout mais surtout de lui-même !!! Comme il le dit : « si je fais du standup c’est grâce au harcèlement » INTERPRETE : Gaetan Husson AUTEUR : Gaetan Husson METTEUR EN SCENE : GAETAN HUSSon

Le Point Virgule 7 rue St Croix de la Bretonnerie 75004 Paris 75