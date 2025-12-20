GAETAN HUSSON – Le Point Virgule Paris

GAETAN HUSSON Début : 2026-01-10 à 21:15. Tarif : – euros.

Pensionnaire de la Troupe du Jamel, il est regulierement sur les scenes des CC convoiter de la capitale, Gaétan Husson vous présente son nouveau spectacle“La vie n’est qu’une blague. Elle peut s’arrêter dans la seconde. Alors, il faut travailler comme si on allait mourir à 100 ans et vivre comme si on devait mourir demain “.C’est pas de moi , c’est de Paul Bocuse**vous savez, c’est le mec qui avait des restaurants ! INTERPRETE : Gaetan Husson AUTEUR : Gaetan Husson METTEUR EN SCENE : GAETAN HUSSon

Le Point Virgule 7 rue St Croix de la Bretonnerie 75004 Paris 75