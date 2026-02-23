Gaetan Petit Ainsi la vie

Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-03-21 21:30:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Gaëtan Petit vous confie une histoire, son histoire, sa vraie vie de Chti dans les corons.

Il n’a connu que ça mais ne se sent pas à sa place. À travers des personnages fous et attachants qui l’entourent dans sa vie, il passe en revue tout ce qui l’agace. De son village paumé du Pas-de-Calais, à sa famille, sa crotte , son job et lui-même, Gaëtan vous donne la vision qu’il a de son monde. Il voit sa vie ailleurs, du moins c’est ce qu’il pense… Sous son allure de gaillard musclé sûr de lui, l’humoriste dévoile, avec sincérité, une grande sensibilité et un côté attachant. Lui qui a remporté les prix du jury et du public au festival du rire de Lambres-lès-Douai, il se met en scène en incarnant ses personnages aussi drôle les uns que les autres, qui vont vous faire craquer en les mettant dans des situations dans lesquelles chacun et chacune d’entre vous pourrez se retrouver. Le tout avec humour et bienveillance, vous découvrirez plusieurs facettes de cet humoriste plein de surprises et de charme !Tout public

.

Metz 57000 Moselle Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Gaëtan Petit tells you a story, his story, his real life as a Chti in the corons.

It’s all he’s ever known, but he feels out of place. Through the crazy and endearing characters who surround him in his life, he reviews everything that annoys him. From his remote village in the Pas-de-Calais, to his family, his crotte , his job and himself, Gaëtan gives you his vision of his world. He sees his life elsewhere, or so he thinks? Beneath his muscular, self-confident exterior, the comedian reveals, with sincerity, a great deal of sensitivity and an endearing side. Winner of the jury and audience prizes at the Lambres-lès-Douai Laughter Festival, he takes to the stage with his equally funny characters, who will crack you up by putting them in situations in which each and every one of you can find yourself. With humor and kindness, you’ll discover many facets of this comedian, full of surprises and charm!

L’événement Gaetan Petit Ainsi la vie Metz a été mis à jour le 2026-02-23 par AGENCE INSPIRE METZ