Gaëtan Roussel LDLC Arena Décines-Charpieu
Gaëtan Roussel LDLC Arena Décines-Charpieu mercredi 10 décembre 2025.
Gaëtan Roussel
LDLC Arena 5 Avenue Simone Veil Décines-Charpieu Rhône
Tarif : 40 – 40 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-10
fin : 2025-12-10
Date(s) :
2025-12-10
Gaëtan Roussel sera à la LDLC Arena de Lyon-Décines, le jeudi 10 décembre 2026.
LDLC Arena 5 Avenue Simone Veil Décines-Charpieu 69150 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
English :
Gaëtan Roussel will be at the LDLC Arena in Lyon-Décines on Thursday, December 10, 2026.
German :
Gaëtan Roussel wird am Donnerstag, den 10. Dezember 2026, in der LDLC Arena in Lyon-Décines auftreten.
Italiano :
Gaëtan Roussel sarà presente all’Arena LDLC di Lione-Décines giovedì 10 dicembre 2026.
Espanol :
Gaëtan Roussel estará en el LDLC Arena de Lyon-Décines el jueves 10 de diciembre de 2026.
L’événement Gaëtan Roussel Décines-Charpieu a été mis à jour le 2025-10-07 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme