Gaëtan Roussel LDLC Arena Décines-Charpieu

Gaëtan Roussel

LDLC Arena 5 Avenue Simone Veil Décines-Charpieu Rhône

Tarif : 40 – 40 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-10

fin : 2025-12-10

Date(s) :

2025-12-10

Gaëtan Roussel sera à la LDLC Arena de Lyon-Décines, le jeudi 10 décembre 2026.

LDLC Arena 5 Avenue Simone Veil Décines-Charpieu 69150 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Gaëtan Roussel will be at the LDLC Arena in Lyon-Décines on Thursday, December 10, 2026.

German :

Gaëtan Roussel wird am Donnerstag, den 10. Dezember 2026, in der LDLC Arena in Lyon-Décines auftreten.

Italiano :

Gaëtan Roussel sarà presente all’Arena LDLC di Lione-Décines giovedì 10 dicembre 2026.

Espanol :

Gaëtan Roussel estará en el LDLC Arena de Lyon-Décines el jueves 10 de diciembre de 2026.

L’événement Gaëtan Roussel Décines-Charpieu a été mis à jour le 2025-10-07 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme