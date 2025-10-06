GAËTAN ROUSSEL – GAETAN ROUSSEL – ANTARES – LE MANS Le Mans

GAËTAN ROUSSEL – GAETAN ROUSSEL Début : 2026-11-03 à 20:00. Tarif : – euros.

BEBOP MUSIC PRÉSENTE : GAETAN ROUSSELProlifique porteur et passeur de projets, Gaëtan Roussel ne cesse d’inventer son destin d’artiste en mouvement. Après des retrouvailles triomphales avec Louise Attaque, il s’échappe de nouveau en solo, avec un sixième album studio “Marjolaine“ à paraitre le 14 novembre 2025. Il sera pour l’occasion en tournée en France à partir du printemps 2026.

ANTARES – LE MANS 2 AVENUE ANTARES 72000 Le Mans 72