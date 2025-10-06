GAËTAN ROUSSEL – GAETAN ROUSSEL – ZENITH TOULOUSE METROPOLE Toulouse
GAËTAN ROUSSEL – GAETAN ROUSSEL Début : 2026-11-19 à 20:00. Tarif : – euros.
BLEU CITRON (31) PRÉSENTE : GAETAN ROUSSELProlifique porteur et passeur de projets, Gaëtan Roussel ne cesse d’inventer son destin d’artiste en mouvement. Après des retrouvailles triomphales avec Louise Attaque, il s’échappe de nouveau en solo, avec un sixième album studio “Marjolaine“ à paraitre le 14 novembre 2025. Il sera pour l’occasion en tournée en France à partir du printemps 2026.Contact PMR : shop@bleucitron.net
ZENITH TOULOUSE METROPOLE 11 AVENUE RAYMOND BADIOU 31300 Toulouse 31