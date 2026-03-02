Gaëtan Roussel Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-17 20:00 –

Gratuit : non 38,50 € à 66 € 38,50 € à 66 € Billetterie : zenith-nantesmetropole.com/shows/GAETAN%20ROUSSEL-21379 Tout public

Concert Prolifique porteur et passeur de projets, Gaëtan Roussel ne cesse d’inventer son destin d’artiste en mouvement. Après des retrouvailles triomphales avec Louise Attaque, il s’échappe de nouveau en solo, avec un sixième album studio, “Marjolaine“ (sortie : novembre 2025). L’occasion pour une tournée en France à partir du printemps 2026. Concerts :Mardi 17 novembre 2026 à 20h (complet)Mercredi 17 février 2027 à 20h

Zénith Nantes Métropole Centre Saint-Herblain 44800

