Gaëtane Écuries de Baroja Anglet

Gaëtane

Écuries de Baroja 19 rue des Quatre Cantons Anglet Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-02-26

fin : 2026-02-26

2026-02-26

Passionnée de musique depuis l’enfance, Gaëtane se forme au chant dès l’âge de 10 ans au conservatoire de Saint-Étienne (section musiques actuelles). En 2007, elle atteint la demi-finale à la cinquième saison de Nouvelle Star sur M6. L’année suivante, elle sort son premier album Cheyenne Song , produit et composé par André Manoukian. Entre 2008 et 2010, elle se produit sur de nombreuses scènes en France et assure plusieurs premières parties. En 2010, elle forme le duo The Mellow avec le musicien Guillaume Farré, avant d’adopter le nom Bon Air en 2015.

Depuis 2025, elle évolue sous le nom d’artiste Gaëtane dans un projet à la croisée de la chanson française et de la poésie sonore. Sorti en novembre 2025, le single 33,33 marque une étape plus introspective dans sa trajectoire, autoproduit, écrit, composé et arrangée par Gaëtane elle-même, prélude à un premier album solo annoncé en 2026. .

Écuries de Baroja 19 rue des Quatre Cantons Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 58 35 60 culture@anglet.fr

