Informations pratiques

GAFAM, les géants du web Bibliothèque Bellangerais Rennes Vendredi 11 septembre, 15h30 Ille-et-Vilaine

Rencontres et réflexions autour du numérique

Le numérique se réduit-il aux géants du web ? De la messagerie aux moteurs de recherche, redécouvrez internet à travers des alternatives pour vos usages.

Adultes & ados.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-11T15:30:00.000+02:00

Fin : 2026-09-11T17:00:00.000+02:00

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Bibliothèque Bellangerais 5bis, rue du Morbihan Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



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