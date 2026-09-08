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AGENDA · Rennes

GAFAM, les géants du web Bibliothèque Bellangerais Rennes

vendredi 11 septembre 2026 · Bibliothèque Bellangerais · Rennes

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque Bellangerais
Adresse
5bis, rue du Morbihan
Ville
35700 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

GAFAM, les géants du web Bibliothèque Bellangerais Rennes Vendredi 11 septembre, 15h30 Ille-et-Vilaine

Rencontres et réflexions autour du numérique

Le numérique se réduit-il aux géants du web ? De la messagerie aux moteurs de recherche, redécouvrez internet à travers des alternatives pour vos usages.
Adultes & ados.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-11T15:30:00.000+02:00
Fin : 2026-09-11T17:00:00.000+02:00

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Bibliothèque Bellangerais 5bis, rue du Morbihan Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine


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