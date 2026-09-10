GAFAM, les géants du web Bibliothèque Maurepas Rennes
samedi 12 septembre 2026 · Bibliothèque Maurepas · Rennes
Informations pratiques
GAFAM, les géants du web Bibliothèque Maurepas Rennes Samedi 12 septembre, 15h30 Ille-et-Vilaine
Rencontres et réflexions autour du numérique
Le numérique se réduit-il aux géants du web ? De la messagerie aux moteurs de recherche, redécouvrez internet à travers des alternatives pour vos usages.
Adultes & ados.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-12T15:30:00.000+02:00
Fin : 2026-09-12T17:00:00.000+02:00
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http://bibliotheques.rennes.fr
Bibliothèque Maurepas 32, rue de la Marbaudais 35000 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.maurepas@ville-rennes.fr 02 23 62 26 38
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