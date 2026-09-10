GAFAM, les géants du web, Bibliothèque Maurepas, Rennes

Informations pratiques

GAFAM, les géants du web Samedi 12 septembre, 15h30 Bibliothèque Maurepas Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T15:30:00+02:00 – 2026-09-12T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-12T15:30:00+02:00 – 2026-09-12T17:00:00+02:00

Le numérique se réduit-il aux géants du web ? De la messagerie aux moteurs de recherche, redécouvrez internet à travers des alternatives pour vos usages.

Adultes & ados.

Bibliothèque Maurepas 32, rue de la Marbaudais 35000 Rennes Rennes 35700 Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 38 http://bibliotheques.rennes.fr

Rencontres et réflexions autour du numérique numérique

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