UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Rennes

GAFAM, les géants du web, Bibliothèque Maurepas, Rennes

samedi 12 septembre 2026 · Bibliothèque Maurepas · Rennes

GAFAM, les géants du web, Bibliothèque Maurepas, Rennes

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque Maurepas
Adresse
32, rue de la Marbaudais 35000 Rennes
Ville
35700 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

GAFAM, les géants du web Samedi 12 septembre, 15h30 Bibliothèque Maurepas Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T15:30:00+02:00 – 2026-09-12T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-12T15:30:00+02:00 – 2026-09-12T17:00:00+02:00

Le numérique se réduit-il aux géants du web ? De la messagerie aux moteurs de recherche, redécouvrez internet à travers des alternatives pour vos usages.
Adultes & ados.

Bibliothèque Maurepas 32, rue de la Marbaudais 35000 Rennes Rennes 35700 Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 38 http://bibliotheques.rennes.fr
Rencontres et réflexions autour du numérique numérique

Magnific

À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)