AGENDA · Rennes
GAFAM, les géants du web, Bibliothèque Maurepas, Rennes
samedi 12 septembre 2026 · Bibliothèque Maurepas · Rennes
Informations pratiques
GAFAM, les géants du web Samedi 12 septembre, 15h30 Bibliothèque Maurepas Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T15:30:00+02:00 – 2026-09-12T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-12T15:30:00+02:00 – 2026-09-12T17:00:00+02:00
Le numérique se réduit-il aux géants du web ? De la messagerie aux moteurs de recherche, redécouvrez internet à travers des alternatives pour vos usages.
Adultes & ados.
Bibliothèque Maurepas 32, rue de la Marbaudais 35000 Rennes Rennes 35700 Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 38 http://bibliotheques.rennes.fr
Rencontres et réflexions autour du numérique numérique
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