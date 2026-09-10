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AGENDA · Rennes

GAFAM, les géants du web Bibliothèque Villejean Rennes

vendredi 18 septembre 2026 · Bibliothèque Villejean · Rennes

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque Villejean
Adresse
43, cours Kennedy 35000 Rennes
Ville
35043 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

GAFAM, les géants du web Bibliothèque Villejean Rennes Vendredi 18 septembre, 15h30 Ille-et-Vilaine

Rencontres et réflexions autour du numérique

Le numérique se réduit-il aux géants du web ? De la messagerie aux moteurs de recherche, redécouvrez internet à travers des alternatives pour vos usages.
Adultes & ados.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-18T15:30:00.000+02:00
Fin : 2026-09-18T17:00:00.000+02:00

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http://bibliotheques.rennes.fr  

Bibliothèque Villejean 43, cours Kennedy 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.villejean@ville-rennes.fr 02 23 62 26 32


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