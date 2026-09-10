AGENDA · Rennes
GAFAM, les géants du web, Bibliothèque Villejean, Rennes
vendredi 18 septembre 2026 · Bibliothèque Villejean · Rennes
Informations pratiques
GAFAM, les géants du web Vendredi 18 septembre, 15h30 Bibliothèque Villejean Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T15:30:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T15:30:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00
Le numérique se réduit-il aux géants du web ? De la messagerie aux moteurs de recherche, redécouvrez internet à travers des alternatives pour vos usages.
Adultes & ados.
Bibliothèque Villejean 43, cours Kennedy 35000 Rennes Rennes 35043 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 32 http://bibliotheques.rennes.fr
Rencontres et réflexions autour du numérique numérique
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