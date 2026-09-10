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GAFAM, les géants du web, Bibliothèque Villejean, Rennes

vendredi 18 septembre 2026 · Bibliothèque Villejean · Rennes

GAFAM, les géants du web, Bibliothèque Villejean, Rennes

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque Villejean
Adresse
43, cours Kennedy 35000 Rennes
Ville
35043 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

GAFAM, les géants du web Vendredi 18 septembre, 15h30 Bibliothèque Villejean Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T15:30:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T15:30:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00

Le numérique se réduit-il aux géants du web ? De la messagerie aux moteurs de recherche, redécouvrez internet à travers des alternatives pour vos usages.
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