GAGNANT GAGNANT COMEDIE BASTILLE Paris

GAGNANT GAGNANT Début : 2026-01-23 à 21:00. Tarif : – euros.

GAGNANT GAGNANTAprès Venise sous la neige , la nouvelle comédie de Gilles DyerkEcriture et mise en scène Gilles DyrekAvec Benjamin Alazraki, Jean-Gilles Barbier, Séverine Debels, Gilles Dyrek et Xavier MartelAprès l’immense succès de « La touche étoile », ils reviennent nous faire exploser de rire ! Une convention d’entreprise est un spectacle qui s’ignore. On y trouve tout ce qui fait un spectacle comique : un texte, sur scène des gens debout, et des spectateurs assis pour les regarder. Et comme tout type de spectacles, il se prête à la parodie. « Gagnant-gagnant » est un festival et rien n’y échappera : dérapages verbaux, problèmes techniques, craquages en public, démissions en direct, interventions intempestives des syndicats, etc… Les discours se succèdent, créant petit à petit une véritable histoire à suivre et ça devient du vrai théâtre. A l’arrivée, il s’agit d’un spectacle à la limite du burlesque… Après le succès de « La touche étoile », suite de sketchs moquant notre addiction aux moyens de communication modernes, la nouvelle pièce de Gilles Dyrek stigmatise avec bonheur les conventions des grosses entreprises !

COMEDIE BASTILLE 5 RUE NICOLAS APPERT 75011 Paris 75