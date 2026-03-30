Gagnez des invitations pour « La ferveur de l’âme » avec l’orchestre Colonne Salle Gaveau Paris
Gagnez des invitations pour « La ferveur de l’âme » avec l’orchestre Colonne Salle Gaveau Paris jeudi 9 avril 2026.
Le Concerto pour violoncelle de Dvořák est l’une des pièces les plus émouvantes et admirées du répertoire romantique. Composée en 1894, cette œuvre trouve un parfait équilibre entre l’intensité orchestrale et la profondeur du violoncelle soliste. Dvořák y déploie un lyrisme sublimé par l’orchestre, tout en infusant des couleurs tchèques, nourries par les chants populaires de son pays natal. Entre éclat et intimité, le concerto explore toute la richesse du violoncelle, instrument dont Raphaël Jouan, soliste de talent, saura exprimer la virtuosité et la poésie.
Le voyage se poursuit avec Peer Gynt d’Edvard Grieg, une œuvre d’une puissance spectaculaire, née de la pièce de théâtre d’Ibsen. Avec cette composition, Grieg capte l’essence même des aventures mythiques et des dilemmes intérieurs du personnage, tout en offrant une musique d’une beauté majestueuse.
Une nouvelle page de musique contemporaine prendra vie sur scène avec la création inédite de Élise Bertrand, intitulée Prière, pour voix et orchestre. Composée à partir de la poésie Prière d’Antonin Artaud, cette œuvre offre une interprétation musicale singulière de ce texte, qui sera interprétée par Emmanuelle Demuyter.
Enfin, poursuivant la nouvelle tradition proposée par Marc Korovitch depuis maintenant 2 ans, ce concert proposera une « œuvre mystère », véritable petit trésor à découvrir : L’Invitation au voyage. Un indice : cette œuvre, composée pour deux solistes, un violon et un alto, sera interprétée par Élise Bertrand au violon et Paul Zientara à l’alto, qui en sublimeront les nuances.
PROGRAMME
DVOŘÁK · Concerto pour violoncelle
BERTRAND · « Prière » Création mondiale pour voix et orchestre
GRIEG · Peer Gynt (extraits des Suites n°1 et 2)
INVITATION AU VOYAGE · Oeuvre mystère à découvrir lors de ce concert
Durée : 1h50 (avec entracte)
DISTRIBUTION
Marc KOROVITCH · Direction
Raphaël JOUAN · Violoncelle
Emmanuelle DEMUYTER · Soprano
Élise BERTRAND · Violon
Paul ZIENTARA · Alto
En partenariat avec le label La Dolce Volta
Le Concerto pour violoncelle de Dvořák est l’une des pièces les plus émouvantes et admirées du répertoire romantique.
Le jeudi 09 avril 2026
de 20h00 à 22h00
payant
45€ / 35€ / 25€ / 15€ / 10€ (réduit)
Tout public. A partir de 4 ans. Jusqu’à 99 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-09T23:00:00+02:00
fin : 2026-04-10T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-09T20:00:00+02:00_2026-04-09T22:00:00+02:00
Salle Gaveau 45 Rue de la Boétie 75008 Paris
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