Gagnez des places pour le Challenge International de Paris 2026 ! Stade Pierre de Coubertin PARIS dimanche 11 janvier 2026.
Avec plus de 300 participants et plus de 55 pays représentés, la présence des champions olympiques et champions du monde, cette compétition de fleuret s’inscrit comme l’événement de l’escrime à ne pas manquer !
L’occasion également de retrouver notre équipe de France vice-championne d’Europe 2025, mais aussi Maxime Pauty (médaillé de bronze aux Championnats du Monde 2025) et Enzo Lefort, qui fera son grand retour lors de cette compétition !
Envie de voir de l’escrime de (très) haut niveau ? Cela tombe bien : nous mettons en jeu des places pour le Challenge International de Paris 2026, au Stade Pierre de Coubertin (16e) ! Les billets sont valables pour le dimanche 11 janvier, jour des très spectaculaires épreuves par équipe.
Le dimanche 11 janvier 2026
de 09h00 à 19h00
payant Tout public.
Stade Pierre de Coubertin 82 avenue Georges Lafont 75016 PARIS
