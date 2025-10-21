Gagnez des places pour le match du Paris Volley face à Tourcoing ! Salle Pierre-Charpy Paris
Un anniversaire à ne pas manquer ! Samedi 17 janvier, le Paris Volley fête les 25 ans de son mythique sacre de 2001 en Ligue des Champions ! À cette occasion, il reçoit Tourcoing à Charpy (13e). Pour que la fête soit totale, la victoire est obligatoire ! Et, pour ça, le PV a besoin de vous !
Le 17 janvier, pour le compte de la 16e journée de Marmara Spike League, le Paris Volley affronte l’équipe de Tourcoing à Charpy. Nous mettons en jeu des places pour assister à cette rencontre spéciale, qui marque les 25 ans du sacre en Ligue des Champions !
Salle Pierre-Charpy 17, avenue Pierre de Coubertin 75013 Paris
