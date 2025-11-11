Gagnez des places pour le match Paris Basketball-Panathinaïkós à l’Accor Arena ! Accor Arena Paris
Gagnez des places pour le match Paris Basketball-Panathinaïkós à l’Accor Arena ! Accor Arena Paris mardi 11 novembre 2025.
Après sa défaite face au Bayern Munich, le Paris Basketball compte bien réagir en EuroLeague face aux Athéniens du Panathinaïkos ! Pour l’occasion, les compères de Nadir Hifi investissent la mythique Accor Arena (12e).
La soirée sera également l’occasion
pour les amoureux du Paris Basketball de venir célébrer T. J. Shorts II. La
légende – qui a quitté le club de la capitale cet été après avoir tout gagné – évolue
désormais sous les couleurs d’Athènes. Ce match signe donc son grand retour sur
le parquet parisien !
Mardi 11 novembre, le Paris Basketball reçoit l’équipe grecque du Panathinaïkós en EuroLeague. On vous propose de gagner 2 places pour assister à cette rencontre de prestige, délocalisée à l’Accor Arena !
Le mardi 11 novembre 2025
de 21h00 à 23h00
payant Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-11-11T22:00:00+01:00
fin : 2025-11-12T00:00:00+01:00
Date(s) : 2025-11-11T21:00:00+02:00_2025-11-11T23:00:00+02:00
Accor Arena 8 Boulevard de Bercy 75012 Paris