Gagnez des places pour le Noël du Parc zoologique de Paris Parc zoologique de Paris paris

Des cadeaux pour les animaux

Faites plaisir aux animaux du parc en leur confectionnant de beaux cadeaux avec lesquels ils se régaleront. Puis, tout au long de la journée, observez les soigneurs jouer les pères Noël lorsqu’ils distribueront vos cadeaux aux animaux lors des nourrissages* Rendez-vous à 11 h 30 en Salle Achille Urbain avec nos animateurs pour la fabrication de ces enrichissements ! Activité gratuite comprise dans la visite du parc, entrée libre dans la limite des places disponibles.

*Retrouvez le programme des animations et nourrissages à l’entrée du parc ou renseignez-vous auprès des agents d’accueil.

Une buche de Noël pour le repas des animaux ?

Que mangent les animaux au parc ? Auront-ils un menu spécial pour Noël ? Pour le savoir, assistez chaque jour aux nourrissages d’animaux thématiques commentés par les soigneurs ou les animateurs scientifiques. Horaires des animations disponibles sur place.

Et pour finaliser vos achats de Noël !

Plein d’idées de cadeaux pour tous vous attendent à la boutique. Ne manquez pas notre collection à l’effigie de nos animaux !

Venez confectionner des cadeaux pour les animaux et découvrir la programmation prévue par le Parc zoologique pour toute la famille !

Du samedi 20 décembre 2025 au dimanche 04 janvier 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 10h00 à 17h00

payant

Tarif adulte (13 ans et +) : 22 €

Tarif enfant (3 – 12 ans) : 17 €

Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans (billet nécessaire)

Tout public.

Parc zoologique de Paris Route de la Ceinture du Lac 75012 paris

