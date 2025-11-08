Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Gagnez des places pour le spectacle Fanfare au Cirque Électrique Le Cirque Electrique Paris samedi 8 novembre 2025.

FANFARE (expérience) électrique revisite les fondamentaux du cirque : piste en 360°, numéros de cirque et de music-hall qui se succèdent, du trapèze à l’acrobatie, de l’équilibre à la bouffonnerie, de la banquine au jonglage des idées, fausse comédie musicale, claquettes et danses arythmiques, cartoons et musique de
dessin-animé, orchestre perché, clowns et fanfaronnade, pop-corn et cotillons, aucun fil conducteur, pas une narration mais des narrations, crètes et pâquerettes, tarte à la crème, une naïveté assumée.
Enfin, enfants sortez vos parents

Distribution :

Petit bouquet : comédie
Etienne Chauzy: jonglage
Sanja Kosonen: fil de fer, capilotraction
Christian Padilla: jonglage, acrobatie
Abby Richert: acrobatie aérienne
Nina Van der Pyl: contorsion, équilibre
Hervé Vallée, mise en scène, musicien
Jb Véry: musicien

Fanfare (expérience) électrique en met plein la vue à l’inégalable Cirque Électrique, du 8 novembre au 30 décembre. À partir de 3 ans !
Du samedi 27 décembre 2025 au mardi 30 décembre 2025 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche
de 15h00 à 16h30
Du samedi 20 décembre 2025 au mardi 23 décembre 2025 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche
de 15h00 à 16h30
Du samedi 08 novembre 2025 au dimanche 14 décembre 2025 :
samedi, dimanche
de 15h00 à 16h30
payant

Plein : 17,99€
Réduit 13,99€ 
Tarif jeune – de 7 ans : 7,99€
Représentations supplémentaires pour les scolaires. 

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 3 ans.

Le Cirque Electrique Place du Maquis du Vercors  75020 Paris
