Gagnez des places pour le spectacle Fanfare au Cirque Électrique Le Cirque Electrique Paris

FANFARE (expérience) électrique revisite les fondamentaux du cirque : piste en 360°, numéros de cirque et de music-hall qui se succèdent, du trapèze à l’acrobatie, de l’équilibre à la bouffonnerie, de la banquine au jonglage des idées, fausse comédie musicale, claquettes et danses arythmiques, cartoons et musique de

dessin-animé, orchestre perché, clowns et fanfaronnade, pop-corn et cotillons, aucun fil conducteur, pas une narration mais des narrations, crètes et pâquerettes, tarte à la crème, une naïveté assumée.

Enfin, enfants sortez vos parents

Distribution :

Petit bouquet : comédie

Etienne Chauzy: jonglage

Sanja Kosonen: fil de fer, capilotraction

Christian Padilla: jonglage, acrobatie

Abby Richert: acrobatie aérienne

Nina Van der Pyl: contorsion, équilibre

Hervé Vallée, mise en scène, musicien

Jb Véry: musicien

Fanfare (expérience) électrique en met plein la vue à l’inégalable Cirque Électrique, du 8 novembre au 30 décembre. À partir de 3 ans !

Du samedi 27 décembre 2025 au mardi 30 décembre 2025 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 15h00 à 16h30

Du samedi 20 décembre 2025 au mardi 23 décembre 2025 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 15h00 à 16h30

Du samedi 08 novembre 2025 au dimanche 14 décembre 2025 :

samedi, dimanche

de 15h00 à 16h30

payant

Plein : 17,99€

Réduit 13,99€

Tarif jeune – de 7 ans : 7,99€

Représentations supplémentaires pour les scolaires.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 3 ans.

début : 2025-11-08T16:00:00+01:00

fin : 2025-12-30T17:30:00+01:00

Le Cirque Electrique Place du Maquis du Vercors 75020 Paris

+33954544724 reservation@cirque-electrique.com https://www.facebook.com/CirqueElectrique.Paris https://www.facebook.com/CirqueElectrique.Paris