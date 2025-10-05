Gagnez des places pour les finales des Valorant Champions 2025 ! Accor Arena Paris

Un tournoi majeur pose ses valises à Paris

Les Valorant Champions 2025 réunissent les 16 meilleures équipes mondiales sur Valorant. En jeu ? Le titre suprême ! Celui-ci vient couronner une saison qui attire, chaque année, des millions de fans venus du monde entier. L’événement, qui s’étale sur trois jours, comprend des compétitions de haut niveau, des animations pour les fans, des rencontres avec les joueurs et des expériences immersives autour de l’univers Valorant.

La rédaction est heureuse de vous faire gagner des places pour les finales, qui auront lieu le dimanche 5 octobre. Les billets donnent également droit à l’accès à la Fan fest située sous la patinoire de Bercy !

Valorant, une référence dans le monde de l’esport

Valorant, édité par Riot Games, est un jeu de tir tactique à la première personne en 5 contre 5 mêlant mécaniques de tir précises et compétences d’agent uniques. Depuis plusieurs années, il s’est positionné comme l’une des références en matière d’esport dans le monde.

L’esport, une discipline qui monte dans la capitale Dans le cadre de l’accueil des Valorant Champions 2025, la Ville de Paris en partenariat avec Riot Games Inc. travaille au développement de la pratique de l’eSport dans la capitale.

Le dimanche 05 octobre 2025

payant Tout public.

Accor Arena 8 Boulevard de Bercy 75012 Paris