Gagnez des places pour « Les premières fois » au Théâtre du Funambule Théâtre du Funambule Montmartre Paris

Gagnez des places pour « Les premières fois » au Théâtre du Funambule Théâtre du Funambule Montmartre Paris vendredi 11 juillet 2025.

Les premières fois, c’est pas toujours magique. Et le premier rendez-vous d’Elsa et Pierre est vraiment pourri. Ils n’ont pas le même humour, pas les mêmes références, pas les mêmes envies. Bref ils n’ont rien en commun.

Et pourtant… C’est la première fois qu’Elsa rencontre un mec qui n’a pas besoin de prouver. Un mec qui assume sa vulnérabilité.

Et c’est la première fois que Pierre rencontre un meuf badass qui sait ce qu’elle veut et qui le dit sans avoir peur qu’on ne l’aime pas.

Les premières fois c’est pas toujours magique. Mais quand on accepte de se laisser surprendre par l’autre, la suite peut le devenir.

Du 11 juillet au 31 août Les vendredis et samedis à 19h ou 21h selon les semaines et les dimanches à 18h ou 20h selon les semaines.

La presse en parle…

C’est une pépite de comédie, un coup de cœur. Les dialogues pétillent de justesse et d’humour, et les exubérances de ce couple parlent à tous. Le Parisien

D’une simplicité touchante, s’impose comme une plaisante comédie d’été. Télérama TT

On sourit, on rit, on chantonne et on s’émeut… Bref, un spectacle très attachant. Télé-Loisirs



L’alchimie entre Judith Ejnès et Fabrice Fara est flagrante, d’une sincérité troublante, d’un naturel touchant. C’est simple, c’est beau, c’est émouvant, c’est drôle, c’est l’amour. Judith Ejnès et Caroline Gaget ont réussi à retranscrire ces petits riens du quotidien qui change une vie, sans sombrer dans la grivoiserie et autres clichés sexistes. (…) Les premières fois est une madeleine rythmée par des émotions pures. Un amour de théâtre qui fait du bien. France Net Infos

Les premières fois, c’est pas toujours magique. « Les premières fois », c’est la comédie sentimentale cet été au Théâtre du Funambule jusqu’au 31 août !

Du vendredi 11 juillet 2025 au dimanche 31 août 2025 :

dimanche

de 20h00 à 21h15

dimanche

de 18h00 à 19h15

vendredi, samedi

de 21h00 à 22h15

vendredi, samedi

de 19h00 à 20h15

payant Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-07-11T22:00:00+02:00

fin : 2025-09-01T00:15:00+02:00

Date(s) : 2025-07-11T19:00:00+02:00_2025-07-11T20:15:00+02:00;2025-07-11T21:00:00+02:00_2025-07-11T22:15:00+02:00;2025-07-12T19:00:00+02:00_2025-07-12T20:15:00+02:00;2025-07-12T21:00:00+02:00_2025-07-12T22:15:00+02:00;2025-07-13T18:00:00+02:00_2025-07-13T19:15:00+02:00;2025-07-13T20:00:00+02:00_2025-07-13T21:15:00+02:00;2025-07-18T19:00:00+02:00_2025-07-18T20:15:00+02:00;2025-07-18T21:00:00+02:00_2025-07-18T22:15:00+02:00;2025-07-19T19:00:00+02:00_2025-07-19T20:15:00+02:00;2025-07-19T21:00:00+02:00_2025-07-19T22:15:00+02:00;2025-07-20T18:00:00+02:00_2025-07-20T19:15:00+02:00;2025-07-20T20:00:00+02:00_2025-07-20T21:15:00+02:00;2025-07-25T19:00:00+02:00_2025-07-25T20:15:00+02:00;2025-07-25T21:00:00+02:00_2025-07-25T22:15:00+02:00;2025-07-26T19:00:00+02:00_2025-07-26T20:15:00+02:00;2025-07-26T21:00:00+02:00_2025-07-26T22:15:00+02:00;2025-07-27T18:00:00+02:00_2025-07-27T19:15:00+02:00;2025-07-27T20:00:00+02:00_2025-07-27T21:15:00+02:00;2025-08-01T19:00:00+02:00_2025-08-01T20:15:00+02:00;2025-08-01T21:00:00+02:00_2025-08-01T22:15:00+02:00;2025-08-02T19:00:00+02:00_2025-08-02T20:15:00+02:00;2025-08-02T21:00:00+02:00_2025-08-02T22:15:00+02:00;2025-08-03T18:00:00+02:00_2025-08-03T19:15:00+02:00;2025-08-03T20:00:00+02:00_2025-08-03T21:15:00+02:00;2025-08-08T19:00:00+02:00_2025-08-08T20:15:00+02:00;2025-08-08T21:00:00+02:00_2025-08-08T22:15:00+02:00;2025-08-09T19:00:00+02:00_2025-08-09T20:15:00+02:00;2025-08-09T21:00:00+02:00_2025-08-09T22:15:00+02:00;2025-08-10T18:00:00+02:00_2025-08-10T19:15:00+02:00;2025-08-10T20:00:00+02:00_2025-08-10T21:15:00+02:00;2025-08-15T19:00:00+02:00_2025-08-15T20:15:00+02:00;2025-08-15T21:00:00+02:00_2025-08-15T22:15:00+02:00;2025-08-16T19:00:00+02:00_2025-08-16T20:15:00+02:00;2025-08-16T21:00:00+02:00_2025-08-16T22:15:00+02:00;2025-08-17T18:00:00+02:00_2025-08-17T19:15:00+02:00;2025-08-17T20:00:00+02:00_2025-08-17T21:15:00+02:00;2025-08-22T19:00:00+02:00_2025-08-22T20:15:00+02:00;2025-08-22T21:00:00+02:00_2025-08-22T22:15:00+02:00;2025-08-23T19:00:00+02:00_2025-08-23T20:15:00+02:00;2025-08-23T21:00:00+02:00_2025-08-23T22:15:00+02:00;2025-08-24T18:00:00+02:00_2025-08-24T19:15:00+02:00;2025-08-24T20:00:00+02:00_2025-08-24T21:15:00+02:00;2025-08-29T19:00:00+02:00_2025-08-29T20:15:00+02:00;2025-08-29T21:00:00+02:00_2025-08-29T22:15:00+02:00;2025-08-30T19:00:00+02:00_2025-08-30T20:15:00+02:00;2025-08-30T21:00:00+02:00_2025-08-30T22:15:00+02:00;2025-08-31T18:00:00+02:00_2025-08-31T19:15:00+02:00;2025-08-31T20:00:00+02:00_2025-08-31T21:15:00+02:00

Théâtre du Funambule Montmartre 53, rue des Saules 75018 Paris

https://www.funambule-montmartre.com/spectacle/595/les-premieres-fois?utm_source=QUE%20FAIRE%20A%20PARIS&utm_medium=&utm_campaign= +33142238883 billetterie@funambule-monmartre.com https://www.facebook.com/LeFunambuleMontmartre/ https://www.facebook.com/LeFunambuleMontmartre/