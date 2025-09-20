Gagny en jeux Maison de loisirs parents-enfants Gagny

Gagny en jeux Samedi 20 septembre, 14h00 Maison de loisirs parents-enfants Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Profitez d’un après-midi ludique en famille ou entre amis, dans les extérieurs de cette demeure de charme. Au programme, jeux en bois et jeux de société sur le patrimoine !

Maison de loisirs parents-enfants 31 rue Contant 93220 Gagny Gagny 93220 Parc Carette Seine-Saint-Denis Île-de-France

© Service de communication – Ville de Gagny