Gaillagos en fête

Salle des fêtes GAILLAGOS Gaillagos Hautes-Pyrénées

Début : 2025-11-07

fin : 2025-11-09

Date(s) :

2025-11-07

Le week-end débutera en musique le vendredi 8 novembre à 20h30 à la salle des fêtes, avec un concert de Eths Sarriats et des Petits Chanteurs de la Croix de Sia. Des grillades seront ensuite proposées pour bien prolonger la soirée !

Le samedi 9 novembre, place à notre grand bal ! Venez partager un moment festif et montrer vos plus beaux pas de danse

Nous clôturerons ce grand week-end avec la messe à l’église de Gaillagos et l’apéritif du maire animé par ETHS D’AZU.

Nous avons hâte de vous accueillir en pleine forme.

Adishatz.

English :

The weekend gets off to a musical start on Friday November 8 at 8.30pm at the Salle des Fêtes, with a concert by Eths Sarriats and Les Petits Chanteurs de la Croix de Sia. Afterwards, we’ll be serving grilled meats to keep the evening going!

On Saturday, November 9, it’s time for our grand ball! Come and share a festive moment and show off your best dance moves!

We’ll round off the weekend with mass in the Gaillagos church and the mayor’s aperitif hosted by ETHS D?AZU.

We look forward to welcoming you in top form.

Adishatz.

German :

Das Wochenende beginnt musikalisch am Freitag, den 8. November um 20:30 Uhr in der Festhalle mit einem Konzert von Eths Sarriats und den Petits Chanteurs de la Croix de Sia. Anschließend werden Grillspezialitäten angeboten, um den Abend gut zu verlängern!

Am Samstag, den 9. November, findet unser großer Ball statt! Kommen Sie, um einen festlichen Moment zu teilen und Ihre schönsten Tanzschritte zu zeigen!

Wir schließen dieses Wochenende mit einer Messe in der Kirche von Gaillagos und dem Aperitif des Bürgermeisters, der von ETHS D?AZU begleitet wird, ab.

Wir freuen uns darauf, Sie in bester Verfassung zu begrüßen.

Adishatz.

Italiano :

Il weekend inizia in musica venerdì 8 novembre alle 20.30 nella sala del villaggio, con un concerto di Eths Sarriats e Les Petits Chanteurs de la Croix de Sia. A seguire, grigliata per continuare la serata!

Sabato 9 novembre, è il momento del grande ballo! Venite a condividere un momento di festa e a mostrare i vostri migliori passi di danza!

Concluderemo il weekend con la Messa nella chiesa di Gaillagos e l’aperitivo del sindaco ospitato da ETHS D’AZU.

Vi aspettiamo in forma smagliante.

Adishatz.

Espanol :

El fin de semana empieza con música el viernes 8 de noviembre a las 20.30 h en la sala del pueblo, con un concierto de Eths Sarriats y Les Petits Chanteurs de la Croix de Sia. Después, habrá barbacoas para amenizar la velada

El sábado 9 de noviembre, ¡llegó la hora del gran baile! Ven a compartir un momento festivo y a mostrar tus mejores pasos de baile

Completaremos el fin de semana con una misa en la iglesia de Gaillagos y el aperitivo del alcalde a cargo de ETHS D’AZU.

Te esperamos en plena forma.

Adishatz.

