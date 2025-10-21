Gaines d’Archives Bourges

Rue Jean Marie Heurtault de Lamerville Bourges Cher

Début : 2025-10-21 14:00:00

fin : 2025-10-28 18:00:00

2025-10-21

Pendant les vacances scolaires, offrez à vos enfants une expérience originale et ludique !

Les Archives départementales du Cher ouvrent leurs portes aux plus jeunes à travers des ateliers spécialement conçus pour eux. En petits groupes, ils partiront à la découverte des trésors cachés des archives… tout en s’amusant ! .

Rue Jean Marie Heurtault de Lamerville Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 55 82 60 direction.archives@departement18.fr

English :

During the school vacations, offer your children an original and fun experience!

German :

Gönnen Sie Ihren Kindern während der Schulferien ein originelles und spielerisches Erlebnis!

Italiano :

Durante le vacanze scolastiche, regalate ai vostri bambini un’esperienza originale e divertente!

Espanol :

Durante las vacaciones escolares, regale a sus hijos una experiencia original y divertida

