Gaines d’Archives Bourges
Gaines d’Archives Bourges mardi 21 octobre 2025.
Gaines d’Archives
Rue Jean Marie Heurtault de Lamerville Bourges Cher
Gratuit
Début : 2025-10-21 14:00:00
fin : 2025-10-28 18:00:00
2025-10-21
Pendant les vacances scolaires, offrez à vos enfants une expérience originale et ludique !
Les Archives départementales du Cher ouvrent leurs portes aux plus jeunes à travers des ateliers spécialement conçus pour eux. En petits groupes, ils partiront à la découverte des trésors cachés des archives… tout en s’amusant ! .
Rue Jean Marie Heurtault de Lamerville Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 55 82 60 direction.archives@departement18.fr
English :
During the school vacations, offer your children an original and fun experience!
German :
Gönnen Sie Ihren Kindern während der Schulferien ein originelles und spielerisches Erlebnis!
Italiano :
Durante le vacanze scolastiche, regalate ai vostri bambini un’esperienza originale e divertente!
Espanol :
Durante las vacaciones escolares, regale a sus hijos una experiencia original y divertida
