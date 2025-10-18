Gaines d’Images Junior Cinéma Le Palace La Ferté-Bernard

Gaines d’Images Junior

Cinéma Le Palace 23 Rue Denfert-Rochereau La Ferté-Bernard Sarthe

Début : 2025-10-18
fin : 2025-11-02

2025-10-18

27 ème édition Graines d’Images Junior cinéma jeune public.
Retrouvez le descriptif des séances sur La Ferté-Bernard en téléchargeant le programme sur Calameo.   .

Cinéma Le Palace 23 Rue Denfert-Rochereau La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 71 73 24 

