Gaines d’Images Junior Cinéma Le Palace La Ferté-Bernard

Gaines d’Images Junior
Cinéma Le Palace 23 Rue Denfert-Rochereau La Ferté-Bernard Sarthe
Début : 2025-10-18
fin : 2025-11-02
2025-10-18
27 ème édition Graines d’Images Junior cinéma jeune public.
Retrouvez le descriptif des séances sur La Ferté-Bernard en téléchargeant le programme sur Calameo. .
Cinéma Le Palace 23 Rue Denfert-Rochereau La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 71 73 24
