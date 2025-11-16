Gainsbourg for Kids Les Fuseaux, Saint-Dizier Saint-Dizier

Gainsbourg for Kids Dimanche 16 novembre, 16h00 Les Fuseaux, Saint-Dizier Haute-Marne

De 2 € à 5 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-16T16:00:00 – 2025-11-16T18:00:00

Fin : 2025-11-16T16:00:00 – 2025-11-16T18:00:00

À l’image de « Ce petit garçon nommé Charlie », chanson composée par Serge Gainsbourg pour la version française du dessin animé Charlie Brown, ce spectacle met en lumière la part d’enfance, la candeur et la créativité de l’artiste. Entre calembours, sonorités ludiques et rythmes explosifs inspirés de la bande dessinée, « Gainsbourg for Kids » propose une expérience musicale originale et joyeuse.

Mise en scène : Olivier Prou.

Auteurs, compositeurs et interprètes : Ben Ricour, Jean-Pierre « cheveu » Bottiau, François Guernier.

Production : Le mur du Songe.

Durée : 1h30.

Les Fuseaux, Saint-Dizier 11 avenue Raoul Laurent, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Vert-Bois Haute-Marne Grand Est 03 25 07 31 66 https://les3scenes.saint-dizier.fr https://www.facebook.com/LesFuseaux;https://www.instagram.com/LesFuseaux;https://www.twitter.com/LesFuseaux [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 07 31 66 »}, {« type »: « link », « value »: « https://les3scenes.saint-dizier.fr/billetterie/ »}] Bâtiment singulier et remarquable mais qui sait rester discret, la salle de spectacle est formée de plusieurs courbes « en fuseaux » qui s’accrochent côté sud sur une même ligne horizontale. Un geste architectural fort et subtil qui joue avec l’ombre, la lumière et les strates arborées.

Dotés d’une grande salle de spectacles (1 100 à 2 200 places / près de 400 m² de plateau de scène) mais aussi d’un espace « musiques actuelles », Les Fuseaux ont pour vocation d’accueillir tous types de spectacles (théâtre, concerts, danse, musique, cirque…) et de soutenir la création artistique sous toutes ses formes.

La salle se découpe en plusieurs espaces. Le hall festif est un lieu de convivialité doté d’un espace bar. La grande salle est à géométrie variable grâce à des gradins rétractables, des rideaux de jauge et une mezzanine fixe. La salle multi-activités accueille des répétitions, des conférences, la présentation de petites formes artistiques, des expositions… Un studio de répétition et un studio d’enregistrement entièrement équipés viennent compléter l’équipement.

A noter : il est possible de louer Les Fuseaux.

Un spectacle musical jeune public pour découvrir ou redécouvrir le répertoire de Serge Gainsbourg, à partir de 6 ans. Saison Culturelle