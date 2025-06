Gala 2025 L’empreinte des grands noms Une odyssée à travers le temps Pithiviers 21 juin 2025 20:30

Gala 2025 L’empreinte des grands noms Une odyssée à travers le temps Salle des fêtes Pithiviers Loiret

Plongez dans une odyssée spectaculaire à travers le temps avec le Gala 2025 à Pithiviers !

Le Gala 2025, organisé par l’association Kdanse, vous embarque pour un spectacle exceptionnel L’empreinte des grands noms Une odyssée à travers le temps . Rendez-vous les 21 et 22 juin à la salle des fêtes de Pithiviers, le samedi à 20h30 et le dimanche à 15h00, pour découvrir un voyage artistique et émotionnel à travers les grandes figures de l’histoire.

Danse, créativité et passion se mêlent dans une mise en scène originale portée par des artistes engagés.

Dans une démarche écologique, pensez à apporter votre gobelet réutilisable.

Entrée libre

Un rendez-vous culturel à ne pas manquer ! .

Salle des fêtes

Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 45 00 44 01 kdanse45480@gmail.com

English :

Dive into a spectacular odyssey through time with Gala 2025 in Pithiviers!

German :

Tauchen Sie ein in eine spektakuläre Odyssee durch die Zeit mit der Gala 2025 in Pithiviers!

Italiano :

Tuffatevi in una spettacolare odissea nel tempo con il Gala 2025 a Pithiviers!

Espanol :

Sumérjase en una espectacular odisea a través del tiempo con la Gala 2025 de Pithiviers

