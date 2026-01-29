Gala 2026 de l’ASTAPS, GAIA et I3D Le Royal Metz

Gala 2026 de l’ASTAPS, GAIA et I3D

Le Royal 2 Rue Gambetta Metz Metz Moselle

Tarif : – – EUR

20

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-10 00:00:00

fin : 2026-04-11 02:00:00

Date(s) :

2026-04-10

Gala de l’UFR

Nous avons le plaisir de vous annoncer que nous avons organisé un gala pour que nous nous retrouvions tous ensemble, et ça avec la précieuse aide des autres associations présentes à l’UFR l’ASTAPS, I3D et GAIA.

Nous espérons vous retrouver nombreux pour festoyer tous ensemble ! ?

Les places sont limitées ! Et vous avez jusqu’au 5 février pour prendre vos places !Adultes

20 .

57000 Moselle Grand Est

English :

UFR Gala

We’re delighted to announce that we’ve organized a gala to bring us all together, with the invaluable help of the other associations present at the UFR: ASTAPS, I3D and GAIA.

We hope to see many of you there to celebrate together!

Places are limited! And you have until February 5 to get your tickets!

