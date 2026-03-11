Gala 2026 Les nuits oubliées de Sheherazade Le Colisée Biarritz

Gala 2026 Les nuits oubliées de Sheherazade

Le Colisée 11 Avenue Sarasate Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Lorsque la nuit tombe, les étoiles s’alignent et les histoires s’éveillent…

Pour ce nouveau Gala, les élèves et professeurs du Wave Pole Studio vous ouvrent les

portes d’un Orient réinventé, où chaque chorégraphie est un conte inédit soufflé à la lueur des lanternes. Ici, les sultanes sont indomptables, les héroïnes dansent leur liberté, et les ombres murmurent des secrets anciens…

Au fil des tableaux, laissez-vous guider à travers des royaumes oubliés, des déserts

scintillants et des palais baignés d’or et de mystère. La pole dance devient langage, souffle,

battement un art qui raconte, qui envoûte et qui embrase.

Une nuit hors du temps.

Une nuit pour rêver.

Une nuit pour ne jamais cesser d’écouter les histoires.

Découvrez l’univers de la Pole Dance mais pas que… autrement.

Wave Pole studio. .

Le Colisée 11 Avenue Sarasate Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Gala 2026 Les nuits oubliées de Sheherazade

L’événement Gala 2026 Les nuits oubliées de Sheherazade Biarritz a été mis à jour le 2026-03-09 par OT Biarritz