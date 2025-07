Gala 50 ans Arcadanse Saint-Marcel

samedi 15 novembre 2025.

Gala 50 ans Arcadanse

Salle des fêtes Alfred Jarreau Saint-Marcel Saône-et-Loire

15 novembre 2025

2025-11-15

Arcadanse c’est une association localisée à Saint-Marcel, qui fait vivre les traditions de la Bresse et d’ailleurs depuis 1975.

L’association fêtera ses 50 ans, jour pour jour, les 15 et 16 novembre 2025.

Nous vous invitons alors à vivre notre passé, notre présent et notre futur, dans un gala chorégraphique et musical, rempli de surprises !

Alors êtes-vous prêt à découvrir ce voyage dans le temps à nos côtés ? .

Salle des fêtes Alfred Jarreau Saint-Marcel 71380 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 63 66 92 50 contact@arcadanse.com

