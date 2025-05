Gala ACSEL Caen de patinage – Patinoire de Caen la mer Caen, 20 juin 2025 20:30, Caen.

Calvados

Gala ACSEL Caen de patinage Patinoire de Caen la mer 8 rue Jean de la Varende Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-20 20:30:00

fin : 2025-06-20 23:30:00

Date(s) :

2025-06-20

2025-06-21

Nous avons le plaisir de vous annoncer que le gala de patinage artistique de l’ACSEL Caen patinage aura lieu les vendredi 20 et Samedi 21 juin 2025. Le début du spectacle aura lieu à 20h30 pour chacun des soir.

Nous vous attendons nombreux afin de vous présenter un magnifique spectacle composé de patineurs de toutes nos sections. (Loisirs et compétitions) sur le thème Séries et Films cultes . La billetterie est ouverte https://www.billetweb.fr/gala-de-patinage-acsel-2025

Patinoire de Caen la mer 8 rue Jean de la Varende

Caen 14000 Calvados Normandie +33 9 81 40 20 20 contact@acsel-caen-patinage.fr

English : Gala ACSEL Caen de patinage

We are pleased to announce that the ACSEL Caen figure skating gala will take place on Friday June 20 and Saturday June 21, 2025. The show will start at 8:30 p.m. each evening.

We look forward to seeing you there to present a magnificent show featuring skaters from all our sections. (leisure and competition) on the theme of « cult series and films ». Tickets are available at https://www.billetweb.fr/gala-de-patinage-acsel-2025

German : Gala ACSEL Caen de patinage

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass die Eiskunstlaufgala des ACSEL Caen patinage am Freitag, den 20. und Samstag, den 21. Juni 2025 stattfinden wird. Die Show beginnt an beiden Abenden um 20:30 Uhr.

Wir erwarten Sie zahlreich, um Ihnen eine großartige Show mit Eiskunstläufern aus allen unseren Sektionen zu präsentieren. (Freizeit und Wettkämpfe) unter dem Motto « Kultserien und -filme ». Der Kartenverkauf ist geöffnet https://www.billetweb.fr/gala-de-patinage-acsel-2025

Italiano :

Siamo lieti di annunciare che il gala di pattinaggio artistico dell’ACSEL Caen si terrà venerdì 20 e sabato 21 giugno 2025. Lo spettacolo inizierà alle 20.30 in entrambe le serate.

Vi aspettiamo per presentare un magnifico spettacolo con i pattinatori di tutte le nostre sezioni. (tempo libero e gare) sul tema « serie e film di culto ». La biglietteria è aperta su https://www.billetweb.fr/gala-de-patinage-acsel-2025

Espanol :

Nos complace anunciar que la gala de patinaje artístico ACSEL Caen tendrá lugar el viernes 20 y el sábado 21 de junio de 2025. El espectáculo comenzará a las 20.30 horas ambas noches.

Esperamos verles allí para presentarles un magnífico espectáculo en el que participarán patinadores de todas nuestras secciones. (ocio y competición) sobre el tema « series y películas de culto ». La taquilla está abierta https://www.billetweb.fr/gala-de-patinage-acsel-2025

